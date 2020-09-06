Названы опасные последствия коронавируса для детей

У детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, последствия перенесенного COVID-19 могут быть хуже, чем считалось ранее, выяснили ученые Центра медицинских наук Университета Техаса. Опасные последствия заболевания указываются в статье, опубликованной в журнале EClinicalMedicine, пишет Лента.ру.

Специалисты проанализировали 40 обсервационных исследований с участием 662 детей, у которых развился педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). Это состояние характеризуется воспалительными процессами в сердце, легких, почках, мозге, глазах, коже и других органах. Симптомы напоминают два других заболевания — болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, — но воспаление проявляется сильнее и может быть смертельным.

71 процент детей был помещен в реанимацию, а средняя продолжительность пребывания в больнице составила около восьми дней. В каждом случае у пациентов наблюдалась лихорадка, у большинства также проявлялась боль в животе или диарея (73,7 процента случаев), рвота (68,3 процента). Конъюнктивит и сыпь также оказались обычными симптомами.

Хотя уровень смертности достигал всего лишь 1,7 процента, он был гораздо выше, чем у детей с COVID-19 (0,09 процента). MIS-C может развиваться у детей даже после легко перенесенной коронавирусной инфекции. Однако даже у вылечившихся детей наблюдались отклонения в эхокардиограммах. У 10 процентов пациентов выявили аневризму коронарного сосуда, что повышает риск нарушения работы сердца в будущем. Некоторые последствия перенесенной болезни могут сохраниться до конца жизни.