НАТО проводит военные учения в Грузии

Вооруженные силы Грузии и нескольких стран НАТО в понедельник начали учения в окрестностях Тбилиси.

Как сообщает Дойче велле, в маневрах под названием "Благородный партнер" на военной базе Вазиани и в тренировочном лагере "Норио" участвуют около 2 800 военнослужащих из США, Франции, Великобритании и Польши. Учения продлятся до 18 сентября.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал маневры "гарантией мира" в стране. Учения "не направлены против кого-либо", подчеркнул он на церемонии открытия.