ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

Нынешняя пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - приводит ТАСС слова гендиректора.

"Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем он был в этот раз", - констатировал глава ВОЗ.