Необратимость последствий коронавирусной инфекции опровергли

Медики выяснили, что повреждения тканей легких и сердца, связанные с коронавирусной инфекцией, не остаются у пациентов навсегда. К такому выводу их привели наблюдения за состоянием тканей легких и сердца нескольких десятков пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Результаты исследования специалисты представили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS), передает ТАСС.

"Плохая новость заключается в том, что следы повреждений остаются на снимках легких пациентов даже через несколько недель после их выписки из больницы. Есть и хорошая новость – со временем они исчезают. Это говорит о том, что легкие могут залечивать подобные повреждения", - рассказала Сабрина Саханич, медик из Инсбрукского университета (Австрия) и один из авторов исследования.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что вирус SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других органах, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца.

Ученые предполагают, что это может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 не только страдают от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, у них появляются проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.