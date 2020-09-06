Лавров назвал фактор, объединивший Россию, Турцию и Иран

РФ, Турцию и Иран объединило общее стремление не допустить в Сирии повторения событий в Ливии и Ираке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр в понедельник прибыл в Дамаск, где провел переговоры с президентом страны Башаром Асадом и главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

"Нас с Турцией и Ираном объединило общее стремление не допустить ни в коем случае повторения в Сирии того, что сделали с Ливией, что сделали с Ираком", - сказал глава российского МИД на пресс-конференции в Дамаске.

Он подчеркнул, что астанинский формат "зиждется на уважении суверенитета, независимости, территориальной целостности САР на принципе невмешательства во внутренние дела этой страны и на недопустимости попыток разжигать, тем более извне, сепаратистские настроения".