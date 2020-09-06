Начинается большая нефтяная игра на выживание наша аналитика

Икрам Нур, автор haqqin.az

По сообщению агентства Bloomberg, крупнейшая нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает цены на нефть всех сортов для азиатских и американских покупателей.

«Большому нефтяному перемирию», заключенному между Москвой и Эр-Риядом в апреле текущего года из-за резкого падения цен на нефть, опять приходит конец. По информации, полученной Bloomberg, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramcо возвращается к политике скидок на европейском рынке, легкую саудовскую нефть потребителям будут поставлять дешевле на 2,5-2,8 доллара.

"Большому нефтяному перемирию" наступает конец

Так, самый востребованный в Северо-Западной Европе сорт Saudi Aramco Arab Light, сходный по характеристикам с российской Urals, будет продаваться на 2,5 доллара дешевле, чем в августе.

Скидка к цене Brent составит 1,8 доллара за баррель против премии в 70 центов в предыдущем месяце.

Цены на нефть Arab Extra Light снизятся на 2,8 доллара, скидка к Brent составит 1,3 доллара.

Подешевеет нефть и для азиатских клиентов: стоимость Arab Super Light снизится на 60 центов, Arab Extra Light — на 50 центов, Arab Light — на 30 центов.  Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 30 центов.

Стратегия саудитов вполне понятна - новые скидки нужны, чтобы продать дополнительные объемы нефти, поскольку с августа страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 1,2 миллионов баррелей сутки. При этом саудиты, ОЭА и Кувейт уже добавили на рынок почти миллион баррелей дополнительных ежедневных поставок в июле, отказавшись от добровольных дополнительных квот. Договоренности – договоренностями, а необходимость в сбыте сырья и борьба за долю рынка никуда не исчезли, более того – обострились.

И потому саудиты играют новый гамбит, повышая ставки в большой нефтяной игре. Былое единство OPEC осталось в прошлом, там же, где и былое влияние картеля на цены. А тут еще и Китай затеял создание консорциума потребителей нефти, своего рода анти-OPEC, чтобы влиять на цену «черного золота» со стороны потребителей.

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Но только снижением цен «саудовский гамбит» не исчерпывается, руководство Saudi Aramco пошло и на другие меры, призванные сделать компанию, а значит и всю нефтедобывающую отрасль Королевства более устойчивой к кризисам, подобным нынешнему.

В середине августа 2020 года в топ-менеджменте Saudi Aramco с согласия короля Салмана произведены кадровые перестановки в высшем руководстве и создано подразделение, которое займется «оптимизацией портфеля активов» компании. Кроме того, перед специалистами поставлен вопрос о разработке стратегии, которая позволила бы крупнейшему в мире производителю нефти адаптироваться к низким ценам на нефть и сохранить свою привлекательность для крупных инвесторов.

В ходе разработки новой нефтяной стратегии Королевства ее авторы исходят из следующих положений:

- ожидать значительного (до 60 долларов за баррель) роста цен на нефть в ближайшие год-полтора (именно этот срок закладывается как горизонт планирования) не следует;

- прибыль компании в краткосрочной перспективе будет сокращаться, пусть даже и не такими быстрыми темпами, как после обвала цен в апреле 2020 года;

- в то же время необходимо сохранить в полном объеме выплаты компании в государственный бюджет и дивиденды акционерам для сохранения привлекательности акций и дальнейшего их размещения на рынках, в первую очередь – на фондовой бирже Тадавул в Эр-Рияде.

Предлагаемые меры достаточно стандартны для поведения любого бизнеса в подобной ситуации и включают в себя, по данным открытых источников, следующее:

- сокращение капитальных и операционных затрат компании примерно на 15% от уровня прошлого года, до 25-30 миллиардов долларов;

- отказ от ряда крупных инвестиционных проектов, привлекательность которых в период пандемии для нефтяной отрасли Королевства существенно снизилась. В число таких попал проект строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, который оценивался в 10 миллиардов долларов, а договоренность о его реализации достигнута в феврале 2019 и расценивалась как свидетельство намерений Саудовской Аравии укрепить свои позиции в Азии;

- распоряжением нового старшего вице-президента Saudi Aramco Абдулазиза Аль Гудаими, рабочей группе, включающей в себя и американских консультантов, предложено изучить предложение о продаже от 1 до 2% доли компании в трубопроводном бизнесе на Аравийском полуострове, причем не менее чем за несколько миллиардов долларов. Кроме того, председатель правления SA Ясир Аль-Румайян заявил, что у компании существует немалое количество непрофильных активов, которые вполне можно приватизировать без ущерба для основных направлений деятельности Saudi Aramco;

- одновременно с этим предусматривается создание резервных мощностей танкерного флота, для чего изучается возможность заключения длительных договоров с танкеровладельцами;

- безукоризненное соблюдение режима выплат в бюджет Королевства и владельцам акций компании (кстати, большинство из них являются гражданами Саудовской Аравии).

Причем общая сумма выплат акционерам, в числе которых также правительство КСА и королевская семья, должна составить в нынешнем году 75 миллиардов долларов. Следует также отметить, что несмотря на значительное падение прибыли и выручки компании во втором квартале 2020 года, план выплаты дивидендов в размере 18,75 миллиардов долларов компанией был выполнен на 100%.

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Отдельно следует сказать о следующем принципиальном положении стратегии адаптации Saudi Aramco к кризисному периоду – вопросу о сохранении прежних рынков и поставляемых на них объемов нефти, которые составляют ключевую часть стратегии «саудовского гамбита».

Эта задача считается принципиально важной, поскольку только в этом случае компания, как считают в Эр-Рияде, способна сохранить свои главные конкурентные преимущества: низкую стоимость добычи, большие объемы запасов и длительный срок службы существующих скважин.

Для решения данной задачи предусмотрено достижение дополнительных политических договоренностей с основными потребителями саудовской нефти в Европе и Юго-Восточной Азии, включая Китай, а также с Индией и США.

По имеющейся у haqqin.az информации, активная подготовка и заключение этих договоренностей начнутся уже в сентябре нынешнего, 2020 года. Остается ждать новостей из саудовского дипломатического ведомства.

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