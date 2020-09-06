Икрам Нур, автор haqqin.az 19:24

По сообщению агентства Bloomberg, крупнейшая нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает цены на нефть всех сортов для азиатских и американских покупателей. «Большому нефтяному перемирию», заключенному между Москвой и Эр-Риядом в апреле текущего года из-за резкого падения цен на нефть, опять приходит конец. По информации, полученной Bloomberg, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramcо возвращается к политике скидок на европейском рынке, легкую саудовскую нефть потребителям будут поставлять дешевле на 2,5-2,8 доллара.

Так, самый востребованный в Северо-Западной Европе сорт Saudi Aramco Arab Light, сходный по характеристикам с российской Urals, будет продаваться на 2,5 доллара дешевле, чем в августе. Скидка к цене Brent составит 1,8 доллара за баррель против премии в 70 центов в предыдущем месяце. Цены на нефть Arab Extra Light снизятся на 2,8 доллара, скидка к Brent составит 1,3 доллара. Подешевеет нефть и для азиатских клиентов: стоимость Arab Super Light снизится на 60 центов, Arab Extra Light — на 50 центов, Arab Light — на 30 центов. Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 30 центов. Стратегия саудитов вполне понятна - новые скидки нужны, чтобы продать дополнительные объемы нефти, поскольку с августа страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 1,2 миллионов баррелей сутки. При этом саудиты, ОЭА и Кувейт уже добавили на рынок почти миллион баррелей дополнительных ежедневных поставок в июле, отказавшись от добровольных дополнительных квот. Договоренности – договоренностями, а необходимость в сбыте сырья и борьба за долю рынка никуда не исчезли, более того – обострились. И потому саудиты играют новый гамбит, повышая ставки в большой нефтяной игре. Былое единство OPEC осталось в прошлом, там же, где и былое влияние картеля на цены. А тут еще и Китай затеял создание консорциума потребителей нефти, своего рода анти-OPEC, чтобы влиять на цену «черного золота» со стороны потребителей.

Но только снижением цен «саудовский гамбит» не исчерпывается, руководство Saudi Aramco пошло и на другие меры, призванные сделать компанию, а значит и всю нефтедобывающую отрасль Королевства более устойчивой к кризисам, подобным нынешнему. В середине августа 2020 года в топ-менеджменте Saudi Aramco с согласия короля Салмана произведены кадровые перестановки в высшем руководстве и создано подразделение, которое займется «оптимизацией портфеля активов» компании. Кроме того, перед специалистами поставлен вопрос о разработке стратегии, которая позволила бы крупнейшему в мире производителю нефти адаптироваться к низким ценам на нефть и сохранить свою привлекательность для крупных инвесторов. В ходе разработки новой нефтяной стратегии Королевства ее авторы исходят из следующих положений: - ожидать значительного (до 60 долларов за баррель) роста цен на нефть в ближайшие год-полтора (именно этот срок закладывается как горизонт планирования) не следует; - прибыль компании в краткосрочной перспективе будет сокращаться, пусть даже и не такими быстрыми темпами, как после обвала цен в апреле 2020 года; - в то же время необходимо сохранить в полном объеме выплаты компании в государственный бюджет и дивиденды акционерам для сохранения привлекательности акций и дальнейшего их размещения на рынках, в первую очередь – на фондовой бирже Тадавул в Эр-Рияде. Предлагаемые меры достаточно стандартны для поведения любого бизнеса в подобной ситуации и включают в себя, по данным открытых источников, следующее: - сокращение капитальных и операционных затрат компании примерно на 15% от уровня прошлого года, до 25-30 миллиардов долларов; - отказ от ряда крупных инвестиционных проектов, привлекательность которых в период пандемии для нефтяной отрасли Королевства существенно снизилась. В число таких попал проект строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, который оценивался в 10 миллиардов долларов, а договоренность о его реализации достигнута в феврале 2019 и расценивалась как свидетельство намерений Саудовской Аравии укрепить свои позиции в Азии; - распоряжением нового старшего вице-президента Saudi Aramco Абдулазиза Аль Гудаими, рабочей группе, включающей в себя и американских консультантов, предложено изучить предложение о продаже от 1 до 2% доли компании в трубопроводном бизнесе на Аравийском полуострове, причем не менее чем за несколько миллиардов долларов. Кроме того, председатель правления SA Ясир Аль-Румайян заявил, что у компании существует немалое количество непрофильных активов, которые вполне можно приватизировать без ущерба для основных направлений деятельности Saudi Aramco; - одновременно с этим предусматривается создание резервных мощностей танкерного флота, для чего изучается возможность заключения длительных договоров с танкеровладельцами; - безукоризненное соблюдение режима выплат в бюджет Королевства и владельцам акций компании (кстати, большинство из них являются гражданами Саудовской Аравии). Причем общая сумма выплат акционерам, в числе которых также правительство КСА и королевская семья, должна составить в нынешнем году 75 миллиардов долларов. Следует также отметить, что несмотря на значительное падение прибыли и выручки компании во втором квартале 2020 года, план выплаты дивидендов в размере 18,75 миллиардов долларов компанией был выполнен на 100%.