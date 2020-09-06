Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Седьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства дежурных сил по ПВО Северного флота над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающиеся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.