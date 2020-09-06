Посла России вызвали в МИД Британии Из-за Навального
Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в понедельник в МИД Соединенного Королевства из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
1/2 Today the UK summoned Russia’s Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny. It’s completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation— Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020
"Сегодня Великобритания вызвала российского посла в Соединенном Королевстве, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно недопустимо, чтобы запрещенное химическое оружие было использовано, а Россия должна провести полномасштабное, прозрачное расследование", - написал глава Форин оффиса.
"Испытал облегчение, узнав, что Навальный выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь, что его состояние продолжит улучшаться", - добавил министр.