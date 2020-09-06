Минобразования: продолжительность школьных уроков останется прежней

Слухи о том, что уроки в начальной школе будут сокращены до 25, а в V и VI классах — до 30 минут, не соответствуют действительности. Об этом сказала журналистам заведующая отделом Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, один академический час в школах будет длиться 45 минут и сокращен не будет.

"Учащиеся будут интенсивно заниматься, и порой в течение одного академического часа они выучат несколько уроков. Поэтому продолжительность уроков не изменится", - сказала Ягублу.

Она добавила, что продолжительность виртуальных уроков не должна превышать получаса.