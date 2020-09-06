Заразившийся коронавирусом Берлускони пошел на поправку
Состояние заразившегося COVID-19 бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается. Как передает РИА Новости, об этом сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.
"Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса", - заявил Дзангрилло в эфире итальянского телевидения.
Ранее Дзангрилло заявил, что состояние бывшего премьера страны не вызывает беспокойства, а его госпитализация понадобилась, так как он считался пациентом из группы повышенного риска из-за своего возраста и перенесенных заболеваний. Берлускони, отметил его врач, "дышит естественным образом" и находится в обычном режиме госпитализации, а не в отделении интенсивной терапии. Профессор назвал "нормальным" переход Берлускони в статус пациента, поскольку "в последние 20 дней" проявились многие случаи заражения, происходящие из мест проведения каникул и отпусков.