Де Бьязи защитил Медведева: «После поражения от Люксембурга он не смеялся и не радовался»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи провел сегодня пресс-конференцию в Никосии, где завтра наша команда проведет матч 2-го тура Лиги наций против Кипра.

«Мы проиграли Люксембургу в первом матче. Очень огорчены и понервничали из-за этого, - говорит Де Бьязи. - Завтра нас ждет еще одно испытание. Постараемся изменить ситуацию. Мы хотим сыграть хороший матч. Это будет очень сложная игра. Кипр тоже проиграл в 1-м туре.

Не помещает ли нам кипрская жара? Да, на Кипре сейчас очень жарко, но я жду хорошей игры от нашей команды. Хотим исправить положение и сделаем все, чтобы победить.

С Люксембургом мы большую часть матча играли вдесятером, но были и позитивные моменты. Например, смогли в меньшинстве забить гол. Я думаю, что со временем мы будем прогрессировать, потому что у нас есть хорошие футболисты.

После поражения от Люксембурга было несложно психологически настроить команду на матч с Кипром. Лично у меня после поражений бывает еще больше желания победить. Будем еще более усердно работать. Думаю, что наши футболисты сделают все, чтобы порадовать азербайджанских болельщиков. Очень надеюсь, что завтра мы всю игру проведем в полном составе и будем бороться до последней минуты.

Азербайджанские команды ранее успешно играли на Кипре? Рад этому, но это в прошлом. А нам надо побеждать сейчас. Нужно проявить себя с лучшей стороны, несмотря на поражение в первой игре.