Де Бьязи защитил Медведева: «После поражения от Люксембурга он не смеялся и не радовался»
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи провел сегодня пресс-конференцию в Никосии, где завтра наша команда проведет матч 2-го тура Лиги наций против Кипра.
«Мы проиграли Люксембургу в первом матче. Очень огорчены и понервничали из-за этого, - говорит Де Бьязи. - Завтра нас ждет еще одно испытание. Постараемся изменить ситуацию. Мы хотим сыграть хороший матч. Это будет очень сложная игра. Кипр тоже проиграл в 1-м туре.
Не помещает ли нам кипрская жара? Да, на Кипре сейчас очень жарко, но я жду хорошей игры от нашей команды. Хотим исправить положение и сделаем все, чтобы победить.
С Люксембургом мы большую часть матча играли вдесятером, но были и позитивные моменты. Например, смогли в меньшинстве забить гол. Я думаю, что со временем мы будем прогрессировать, потому что у нас есть хорошие футболисты.
После поражения от Люксембурга было несложно психологически настроить команду на матч с Кипром. Лично у меня после поражений бывает еще больше желания победить. Будем еще более усердно работать. Думаю, что наши футболисты сделают все, чтобы порадовать азербайджанских болельщиков. Очень надеюсь, что завтра мы всю игру проведем в полном составе и будем бороться до последней минуты.
Азербайджанские команды ранее успешно играли на Кипре? Рад этому, но это в прошлом. А нам надо побеждать сейчас. Нужно проявить себя с лучшей стороны, несмотря на поражение в первой игре.
В прессе написали, что вместо Максима Медведева капитаном будет Гара Гараев? Могу сказать, что у нас два капитана – это Максим и Гара. Обоим игрокам очень доверяю. В СМИ публикуются различные фантазии. Писали, что якобы Медведев после поражения от Люксембурга смеялся и радовался в эфире. На самом деле он просто спросил, хорошим ли получилось его интервью. Нашей команде нужна спокойная атмосфера, чтобы ребята могли выйти на поле и играть в свой футбол.
В первом матче после удаления мы вынуждены были пойти на тактические изменения. А так мы планировали играть в атакующий футбол. У нас было два нападающих и атакующие полузащитники.
Конечно, наша игра зависит и от силы соперника. С Люксембургом мы забили сами себе и был еще пенальти. Если бы не это, сопернику пришлось бы очень сильно постараться, чтобы забить нам».
Полузащитник Гара Гараев также ответил на вопросы журналистов:
«После матча с Люксембургом все наши мысли об игре с Кипром. Готовы хорошо. Кроме дисквалифицированного Махира Эмрели, других потерь у нас нет. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться хорошего результата. Хотим вернуть доверие наших болельщиков. Надеемся, что сможем их порадовать в завтрашней игре.
Я в третий-четвертый раз сюда приезжаю. О Кипре у меня много информации, хотя со сборной мы еще не играли. Но проанализировали соперника. Сборная Кипра – хорошая, сильная команда.
Нет, Де Бьязи не спрашивал у игроков «Карабаха» о матчах с АПОЭЛ, которые мы провели в прошлом сезоне. Главный тренер сам все нам сообщил. Он проанализировал все нюансы. Добавлять что-то к этому не было необходимости».