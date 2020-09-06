Исполнитель теракта 2017 года в стамбульском клубе получил 40 пожизненных сроков

Турецкий суд приговорил в понедельник исполнителя теракта, совершенного в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным заключениям. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, Машарипов в общей сложности приговорен к тюремному заключению сроком на 1 368 лет.