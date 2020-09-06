В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Как сообщил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней.

"Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что граждане, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, будут штрафоваться в обязательном порядке.