Саакашвили хочет прийти к власти в Грузии мирным путем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину тогда, когда его приезд не вызовет беспорядки и противостояния в стране, а он сможет прийти к власти мирным путем.

"Многие спрашивают меня, когда я вернусь в Грузию. Я приеду в тех условиях, которые не вызовут какие-либо противостояния и беспорядки. Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", - заявил Саакашвили, его выступление транслировал телеканал "Мтавари".

Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах 31 октября. Саакашвили возглавлял ЕНД до того, как покинул страну.