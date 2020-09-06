Трамп потребовал извинений от Байдена

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за слова о вакцине от коронавируса, передает РИА Новости.

"Под моим руководством мы сделаем вакцину в рекордные сроки. Байден и его избирающаяся очень либеральная подруга (кандидат на пост вице-президента Камала Харрис – ред.), самая либеральная в Конгрессе, не компетентная, по моему мнению, должны немедленно извиниться за свою анти-вакцинную риторику, которую они озвучивают сейчас, говоря об угрозе для жизни… Это политическая ложь, они скажут что угодно … Она будет сделана очень скоро", - сказал он в понедельник журналистам.

Ранее Трамп заявлял, что вакцина может быть готова уже в октябре. Байден высказывал сомнения в том, что американцы захотят вакцинироваться, так как, по его мнению, потеряли доверие к власти.