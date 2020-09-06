Эрдоган: Турция не свернет со своего пути
Любые попытки оказать политическое, дипломатическое или военное давление на Анкару обречены на неудачу. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны, передает «Анадолу».
«Каждый политический, дипломатический и военный неверный шаг, либо неуважение, совершенные в отношении нашей страны, не только не сбивают нас с пути, но и еще больше укрепляют нашу решимость», - заявил, в частности, турецкий лидер.
Глава государства выразил надежду, что европейские страны, которые «не смогли успешно пройти испытания на Кипре, в Сирии и Ливии, по крайней мере будут придерживаться последовательной линии в Восточном Средиземноморье».
Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция до конца будет проводить решительную и активную политику для защиты своих прав в Восточном Средиземноморье также, как это было сделано в вопросе обеспечения безопасности границ Турции.
Глава государства подчеркнул также, что Турция способна защитить свою независимость и свое будущее, задействовав для этого «все механизмы, от дипломатии до военной силы». По его словам, страна обладает для этого «необходимой инфраструктурой и волей».
«Те, кто пытаются игнорировать интересы Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, в конечном итоге убедятся в этом», - сказал он.
«Советую тем, кто вместо того, чтобы сесть с нами за стол переговоров, кичится своей потрепанной военной мощью, как следует изучить наши дипломатические усилия и военные операции за последние четыре года, не говоря уже об истории», - заявил президент Эрдоган.