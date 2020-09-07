Саакашвили согласился возглавить правительство Грузии

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Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии «Единое национальное движение», которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны и выражает готовность занять данную должность. Как сообщает haqqin.az, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я дал согласие на предложение объединённой грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября.

Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия.

Пока я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацрады, на которую у нас есть очень важная повестка дня. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы.

Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там», - написал Михаил Саакашвили.

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