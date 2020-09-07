Леонид Швец, автор haqqin.az 7 сентября 2020, 23:15

Из Германии приходят все новые сообщения о том, что строительство газопровода из России может быть заморожено немецкой стороной, несмотря на то, что находится уже на финальной стадии. Причиной тому является непроясненная ситуация с отравлением Алексея Навального, главного российского оппозиционера.

Эти новости совпали с информацией из берлинского медицинского комплекса «Шарите», где находится Навальный: его вывели из состояния искусственной комы, в котором он находился 18 дней, и отключили от аппарата искусственного вентилирования легких. Навальный еще не может разговаривать, но реагирует на речь. Немецкие медики пока не берутся оценивать, насколько тяжелыми будут последствия отравления и насколько удастся восстановить здоровье политика. Между тем Германия уже без всяких сомнений утверждает, что Алексей Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы боевых отравляющих препаратов российской разработки «Новичок». Российская сторона, конечно, отрицает это обвинение. В этих обстоятельствах Германия не может отнестись к Навальному как к обычному пациенту и требует у России разъяснений, каким образом в отношении российского гражданина на российской территории могло быть применено боевое отравляющее вещество. По словам главы немецкого правительства Ангелы Меркель, которая выступила первый раз по этому поводу еще 2 сентября, Навальный является жертвой преступления, его как активного оппозиционера пытались заставить замолчать, и России придется объясниться. В том выступлении не прозвучало отсылок к «Северному потоку-2». А несколькими днями раньше, 28 августа, Меркель сказала, что не следует увязывать ситуацию вокруг Навального с перспективами газопровода: дескать, не следует смешивать экономику с политикой.

Но вот 6 сентября, в воскресенье, министр иностранных дел Германии Хайко Маас повторил слова своего руководителя правительства, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным и добавил, что отсутствие сотрудничества со стороны России вынудит Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток-2». Маас в коалиционном правительстве Меркель представляет Социал-демократическую партию, поэтому журналисты поспешили узнать, насколько его позиция отражает позицию всего кабинета. И вот представитель канцлера Штеффен Зайберт прямо ответил: «Канцлер разделяет замечания, сделанные министром иностранных дел». При этом Зайберт уточнил, что пока рано решать, вводить ли санкции против России из-за отравления Навального или нет. Еще раньше о готовности к обсуждению санкций против России, включая прекращение сотрудничества по недостроенному «Северному потоку-2», заявляла министр обороны Германии, глава консервативной партии Христианско-Демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В ХДС стала нарастать критика Меркель за ее попытки спасти газопровод любой ценой, и это, видимо, подтолкнуло ее к пересмотру своей позиции.

Поскольку совершенно невероятно ожидать от Москвы, что она в угоду Берлину вдруг проведет независимое расследование и установит истинных исполнителей и заказчиков покушения на Навального на собственной территории с помощью яда, которым располагают только собственные спецслужбы, какое-то решение Германии по этому вопросу все равно придется рано или поздно принимать. И облегчит это решение позиция Соединенных Штатов, которые категорически против достройки «Северного потока-2» и грозят Германии санкциями, если она останется в проекте. Пойти на попятный из-за давления американцев – потерять лицо, немецкое руководство не хотело бы этого делать, и под санкции стратегического партнера попадать не хочется. Но раз появляется дополнительный и уважительный повод, то почему бы и нет?