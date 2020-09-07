Молодежная сборная Азербайджана по футболу проиграла Франции

В Сумгаите наша команда принимала Францию и уступила со счетом 1:2. На 25-й минуте Одсон Эдуард открыл счет с пенальти, а на 83-й – Амин Гуири упрочил преимущество гостей. Сборная Азербайджана свой гол забила на 90-й минуте – Турал Байрамов здорово исполнил штрафной удар.

После семи матчей у нашей молодежки по-прежнему 6 очков. Столько же у Грузии и Словакии, но эти команды и меньше игр провели, и по личным встречам располагаются выше сборной Азербайджана.

Турнирное положение в группе 2:

1.Швейцария – 15 очков (5 матчей)

2.Франция – 15 (6)

3.Грузия – 6 (6)

4.Словакия – 6 (5)

5.Азербайджан – 6 (7)

6.Лихтенштейн – 3 (5).

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 8 октября в Словакии.