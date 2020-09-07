Германия засекретила анализы Навального

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера засекретил анализы Алексея Навального. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на официального представителя Медико-санитарной службы Германии.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», - объяснил он.

Представитель отметил, что из соображений безопасности немецкая сторона считает недопустимым передачу этой информации российским властям.

5 сентября Национальная медицинская палата России обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать совместную группу по этой ситуации. Врачебная палата Германии ответила, что обследование пациента можно провести только с разрешения его родственников.