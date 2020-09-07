Новый антирекорд в Турции: свыше 1700 зараженных коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения Турции сообщило в понедельник о 1 703 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 15 мая, когда было зафиксировано 1 708 заражений.

"За последние 24 часа сделано 103 925 тестов, выявлено 1 703 случая заражения коронавирусом. Умерли 57 человек. Теперь общее число умерших составляет 6 730, а инфицированных - 281 509", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 252 152 человека, добавили в ведомстве.

Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. 19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране.