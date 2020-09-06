Перестрелки в суннитском квартале Бейрута

Подразделения ливанской армии блокировали в понедельник квартал Тарик-эль-Джедида в западной части Бейрута, где идут перестрелки между суннитскими активистами из противоборствующих фракций. Об этом сообщил ТАСС по телефону один из местных жителей.

"Столкновения идут с применением стрелкового оружия, однако время от времени раздаются пулеметные очереди", - сказал он. По словам очевидца, на улицах есть раненые, которых забирают машины скорой помощи.

В квартале Тарик-эль-Джедида, где находится Арабский университет Бейрута, проживают сторонники движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет экс-премьер Саад Харири.

27 августа вооруженные столкновения произошли в пригороде ливанской столицы Хальде, в ходе которых погибли два человека. Перестрелки вели шиитские активисты и выходцы из местных суннитских племен. Ливанская армия пресекла столкновения и задержала зачинщиков вооруженного инцидента.