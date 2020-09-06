Возобновляется свободное передвижение между Баку и регионами

В Азербайджане вступили в силу очередные послабления режима карантина, сообщает haqqin.az.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, с 00:00 восьмого сентября 2020 года сняты ограничения на въезд и выезд в Баку, Сумгаит и Апшеронский район за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок.

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и для предотвращения новых случаев заражения, Оперативный штаб вновь призывает всех соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактических правил.