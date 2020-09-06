Китайские компании представили вакцины от коронавируса

Две китайские компании - Sinovac Biotech и Sinopharm - начали разработку вакцин от коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.

В настоящий момент вакцины проходят третий, завершающий этап клинических испытаний на людях. В компаниях сообщают, что вакцины могут быть одобрены уже в конце 2020 года.

Представитель Sinovac заявил, что компания готова к производству 300 млн вакцин в год.

Отметим, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России, она получила название "Спутник V".