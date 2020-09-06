Трамп выступил за закрытие «Северного потока -2» из-за отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы завершение строительства «Северного потока-2» в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

«Конечно, да»,— сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от проекта в ответ на случившееся с Навальным.

Президент США отметил, что первым поднимал этот вопрос в общем.

«Никто из вас и не слышал о "Северном потоке-2", пока не пришел Трамп»,— сказал он во время пресс-конференции (трансляцию вел телеканал NBC News).

Он указал, что Германия получает от России от 60% до 70% энергоресурсов, и находит нелогичным, что ФРГ платит «миллиарды долларов» России, а США в это время защищают ее.