Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:55

Президент Ильхам Алиев поставил перед правительством определенную задачу: обеспечить поступления в госбюджет должных объемов средств, необходимых на возросшие расходы, связанные с решением последствий пандемии коронавируса. Решить подобную сложную задачу в условиях, когда доходная часть бюджета неуклонно падает из-за глобальных ограничений и внутренних экономических проблем, а расходы на социальные вопросы и оказание поддержки бизнесу растут, не просто. Но решать надо. Один из путей решения проблемы – декларирование чиновниками своих доходов. В последнее время госчиновники сидят как на иголках – то одного снимают, то другого, то одного сажают за взятки и коррупцию, то другого. И у каждого как-то вдруг обнаруживаются целые коллекции вилл, квартир, автомобилей. И не только на свое имя, тут к месту оказываются жена, дети, родители, многочисленные родственники и прочие доверенные лица. Всплывает из тени на поверхность несметное количество движимого и недвижимого имущества, банковские счета и большой бизнес как в стране, так и за ее пределами. А ведь всего этого можно было избежать.

Именно с этой целью 15 лет назад, а именно в 2005 году, в Азербайджане был принят закон «О декларировании доходов государственных чиновников». Кабмину было поручено подготовить в течение трех месяцев механизм декларирования, и с 2006 года закон должен был вступить в силу. Народ с нетерпением ждал, как к концу года отчитается о своих доходах тот или иной госчиновник. Но годы шли, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Бездействие закона пытались объяснить тем, что правительство не подготовило форму декларации. Некоторые пытались умалить его значение, мол, основная масса чиновников не оформляет имущество на себя. Одним словом, применение закона было отложено в долгий ящик, в чем можно было и не сомневаться – чиновник не дурак, сам себе яму не выроет. А чиновники тем временем, открыто попирая положения законов «О государственной службе» и «О борьбе с коррупцией», наживались за счет незаконных доходов. Даже открытые заявления главы государства, не говоря уже о многочисленных выступлениях СМИ, оставались без внимания именно теми органами, которые должны были все это контролировать. И госслужащим ничего не оставалось, как «забыть» о том, что они обязаны ежегодно представлять финансовый отчет о своих доходах и имущественном положении, указывать в нем источник, вид и сумму дополнительных доходов. Закон должен был открыть госслужащих для общества, но получилось наоборот, отсутствие контроля еще больше отдалило их от народа. Странно как-то получается. Народ хочет знать, за счет каких средств процветают чиновники, долг которых – служить источнику власти. Глава государства издает закон, призывающий к декларированию чиновниками своих доходов, а Кабмин в течение 15 лет не может подготовить для этого механизмы. А чиновник… уже мыслит только миллионами, скрытыми не только от президента и своего народа, но зачастую и от налогов. Чем больше беззакония, которое в данном случае поощряется самим правительством, тем больше теневой экономики, против которого борется это же правительство. Три премьер-министра сменились за это время, а нормативных документов нет. Дошло до того, что в 2011 году активисты гражданского общества страны подготовили символическую форму декларации о доходах чиновников, решив таким способом обратить внимание на проблему затягивания правительством ее разработки. Уже тогда некоторые утверждали, что проблема декларирования упирается также в комиссию по борьбе с коррупцией. Иначе как понять, что в конце прошлого года премьер-министр внес дополнения в «Перечень документов, которые должны быть приложены к обращению для участия в собеседовании по приему на государственную службу и Правила приема документов». Документ обязывал кандидатов предоставлять информацию о братьях и сестрах жены или мужа (кроме информации о своем отце, матери, брате, сестре, жене, детях и родителях мужа или жены). И ничего в нем не говорится о том, что при приеме на госслужбу кандидат должен предоставлять информацию еще о своих доходах.