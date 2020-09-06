Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы 02:12

Незаконные действия жилищно-строительных компаний в Баку, похоже, неистребимы. Но haqqin.az, тем не менее, будет помогать попавшим в беду людям. На этот раз в редакцию обратилась группа жильцов дома, в непосредственной близости от которого ЖСК Nehrəm затеяло строительство многоэтажки. Название этой строительной компании, кстати, не раз упоминалось в СМИ в связи с обманом граждан. Обратившиеся в haqqin.az сообщили к тому же, что им не выдают «купчие» на квартиры в многоэтажном здании, где они давно живут. Адрес жилого дома - Наримановский район, квартал 945, ул. Г. Алиева, 33. ЖСК Nehrəm приступило к строительству здесь 18-этажки на 77 квартир в 2006 году. В 2015 году дом заселили, но государственной комиссией он в эксплуатацию так до сих пор и не принят.

И это не единственная проблема жильцов, которых по прошествии пяти лет и новоселами уже не назовешь. 4-5 месяцев назад, впритык к их дому началось строительство новой высотки. В документах, подготовленных для этого строительства уверяют люди, квартиры которых оказались чуть не в центре стройплощадки, их дом указан не был. То есть для того, чтобы получить разрешение под застройку участка, все та же компания Nehrəm указала территорию как пустующую. «Компания построила на небольшом участке несколько зданий, включая и наше. При этом установила всего один трансформатор, подключив к нему все свои дома. Несмотря на то, что мы вовремя оплачиваем счета за электроэнергию, нам отключают свет из-за долгов компании. Она задолжала «Азеришыг» 75 тысяч манатов, а страдаем мы. Жильцы на свои деньги заасфальтировали дорогу, установили шлагбаумы и даже построили лестницы», - рассказывает один из подателей жалобы. А другие жители «несуществующего» дома добавили, что незадолго до начала нового строительства с ними встретились владельцы строительной компании и пообещали в самом скором времени выдать «купчие», а также соблюдать дистанцию в четыре метра между зданиями. «Но компания свое слово не сдержала - «купчие» мы так и не увидели, а строители расстояние между зданиями свели едва ли к метру. Строительство нового дома еще не завершено, но из него видны наши квартиры, причем на этой линии у нас спальни. После того как мы стали жаловаться в разные инстанции, с нами встретился застройщик. Он пытался уговорить нас перестать писать жалобы и опять обещал выдать «купчие», что, кстати, входит в обязанности компании-застройщика. Но прошло время, и всем «недовольным» предложили продать свои квартиры обратно компании… А то, что своей буквально впритирку застройкой ставят под угрозу наши жизни, владельцев компании не волнует, им лишь бы заработать побольше. С какой стати мы должны продавать свои квартиры? Требуем немедленно остановить строительство», - возмущаются граждане.

Оказавшиеся без документов, зато стиснутые в своих квартирах новыми домами жильцы уже обращались в различные государственные органы, в том числе и в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре. В ответном письме Госкомитета им заявили, что разрешение на строительство данного дома дано ИВ Баку распоряжением №13 от 14 января 2015 года, а 13 и 15 апреля того же года дому присвоен номер 088. Однако на выделенном под строительство участке рядом со зданием, которое начали строить, уже возведен 18-этажный жилой дом, который не был указан в генеральном плане проекта. В настоящее время этот дом уже заселен, и его жильцы протестуют против такого хаотичного и опасного строительства. Поскольку здание, не предусмотренное проектом, уже существует, никакие строительные работы «по проекту», как и по генеральному плану, невозможно. То есть это просто невозможно. Несмотря на это возведение строительство еще одного здания идет. Плюс ко всему при проведении работ здесь не соблюдаются строительные нормы и правила безопасности. Новостройка лишает уже живущих на этой территории людей солнечного света и свежего воздуха. Более того, жители опасаются, что по мере возведения нового дома их зданию будет причинен ущерб. Не говоря уже о том, что ни о каком даже крошечном дворике речи быть не может и возникнет проблема въезда-выезда, потому что будущие новоселы будут вынуждены оставлять свои автомобили на обочинах дорог. Уже сейчас подъемный кран компании стоит на проезжей части улицы, что создает дополнительную опасность и для местных жителей, и для автомобилей. При подъеме грузов, особенно арматуры, деревьям на данной территории тоже наносится серьезный урон. А на обочине дороги скопилось много газовых баллонов, и любая неосторожность может стать причиной взрыва.