Серый кардинал Кремля возвращается в большую политику из-за Беларуси

Бывший помощник президента России, экс-заместителя главы администрации президента, которого российские журналисты называли «серым кардиналом Кремля» - Владислав Сурков решил вернуться в политику. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo от осведомленных источников.

Собеседник канала раскрыл три варианта возможного возвращения Суркова. Согласно первому, политик начинает работать по вопросам Белоруссии по линии МИД России, согласно второму — по линии Совета безопасности. Третий вариант касается самостоятельной информационно-креативной структуры, которая «будет выполнять информационные спецзадания, полученные лично от первого лица в государстве», утверждает собеседник WarGonzo в администрации президента.

Эту информацию частично подтвердили в окружении Суркова. «Наш источник не стал отрицать, что экс-помощник президента снова собирает людей, некогда работавших на него в АП», — говорится в сообщении канала. Утверждается, что он уже позвал обратно на работу Инала Ардзинбу, ранее занимавшего пост советника управления президента России по делам СНГ.

Источник из окружения Суркова также напомнил, что тот служил в спецназе ГРУ «и как настоящий спецназовец готов отправиться на любой фронт», на который укажет президент Владимир Путин.