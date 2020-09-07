Нефть продолжает падать: Brent - ниже $42

Цены на нефть во вторник утром снижаются, WTI дешевеет почти на 2%, инвесторы беспокоятся, что увеличение числа случаев коронавируса снова приведет к снижению спроса на «черное золото», свидетельствуют данные торгов.

Интерфакс пишет, ноябрьские фьючерсы подешевели на Brent на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,29%), до $41,89 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,65 (1,5%), до минимума с 30 июня.

Октябрьские фьючерсы на WTI снизились на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,84 (2,11%), до $38,93 за баррель.

Инвесторы находятся под влиянием растущих опасений по поводу возможного роста числа случаев заболевания COVID-19 после длинных выходных, посвященных Дню труда в США, который также является своеобразным окончанием пикового сезона вождения в США, что может сказаться на снижении спроса на топливо.