Трамп пообещал избавить экономику США от Китая

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания покончит с экономической зависимостью США от Китая.

По мнению Трампа, из-за Китая США «теряют миллиарды долларов», передает Интерфакс.

Он обещал превратить США «в производственную сверхдержаву». «Если Байден станет президентом, Китай сможет делать с США все, что захочет», – сказал Трамп, добавив, что Байден «не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии – тем более».

Ранее Трамп заявил, что запретит федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай.