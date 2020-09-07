Наркоторговца Федю задержали в Хачмазе

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, на территории района в качестве подозреваемого задержан житель села Муршудоба Фадаи Гасанов по прозвищу Федя.

В Губинской районной региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана сообщили, что во время проведенного в его доме обыска были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства хранящиеся в целлофановом пакете 510 граммов героина, электронные весы, 780 манатов, полученные от сбыта наркотических веществ.

Во время допроса Гасанов признался, что занимался на территории района сбытом наркотиков. В Хачмазском РОП заведено уголовное дело, ведется расследование