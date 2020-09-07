Китаю пообещали тяжелые времена

По словам Мартина, главная причина трудностей для Пекина — технологическая блокада со стороны США, которые вводят санкции в отношении ведущих представителей сектора. Вслед за производителем смартфонов и оборудования для сетей связи 5G Huawei ограничения коснулись мобильного приложения TikTok, которое также подозревают в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам.

Китай и его экономику ждут тяжелые времена. Такое будущее стране спрогнозировал глава аналитической компании IMA Asia Ричард Мартин, слова которого приводит CNBC.

Из-за препятствий Китаю придется полностью изменить цепочку поставок полупроводников для своих производителей, заменив иностранных поставщиков национальными. Однако этот процесс может занять несколько лет, за которые страна утратит мировое технологическое лидерство, пишет Лента.ру.

В данный момент примерно половина оборудования и технологий для ведущего китайского игрока на рынке полупроводников SMIC поступает из США. В начале сентября стало известно, что Вашингтон готовится внести компанию в черный список. Для сотрудничества с его участниками американским резидентам необходимо получать специальное разрешение от Минторга.

Сложность для SMIC и Китая в целом заключается еще и в том, что альтернативные поставщики из Европы и Японии также используют американские комплектующие, а значит могут попасть под санкции США, имеющие экстерриториальное действие.