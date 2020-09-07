Во Франции мужчина попытался убить муху и взорвал свой дом

Житель деревни Паркуль-Шено на юго-западе Франции пытался убить муху на кухне и случайно взорвал свой дом, сообщает радио France Bleu.

Отмечается, что 80-летний француз готовил себе ужин, когда заметил муху. Он попытался убить насекомое при помощи электрической мухобойки, но не знал, что из-за неплотно закрытого баллона на кухне скопился газ. Когда ракетка дала искру, произошел взрыв.

Мужчина с легкими травмами провел несколько дней в больнице. После взрыва его дом пришел в аварийное состоянии из-за рухнувшего потолка. Власти пообещали временно переселить постаревшего в кемпинг.