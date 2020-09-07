В Беларуси объяснили исчезновение лидеров оппозиции

"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе.

Члены координационного совета оппозиции Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова пытались покинуть территорию Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды, рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. - Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле БМВ прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины".

"Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины".

Антон Бычковский добавил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Колесникова в настоящий момент задержана.