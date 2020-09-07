Инновации в здравоохранении Азербайджана: управляйте данными своей больницы самостоятельно

Хорошо известно, что больницы являются неотъемлемой частью системы здравоохранения и обслуживающим учреждением, которое играет важную роль в защите и развитии здоровья в обществе. Учитывая эти категории, мы представляем наши преимущества:

Первая местная и полноценная система управления больничной информацией в Азербайджане в соответствии с международными стандартами - HISAZ XMİS Система управления данными больниц - это простая, удобная и быстрая программа управления, полностью отвечающая потребностям.

В отличие от других программ, наша «Служба поддержки клиентов», работающая внутри страны, предоставляет отличный сервис, позволяющий как можно скорее решить любую проблему и как можно скорее решить новые запросы.

HİSAZ XMİS был создан совместной работой местных профессиональных программистов и специализированного медицинского персонала. Система разработана так, чтобы быть полностью совместимой с больничными данными, лабораторными системами, радиологической визуализацией, управлением больницей со стороны директора, контролем затрат и мгновенным мониторингом всей текущей деятельности в больнице. Наряду с быстро развивающимися, изменяющимися функциями лечения и ухода за пациентами особое внимание уделяется управлению медицинскими учреждениями, которые активно участвуют в обучении медицинского персонала и процессах медицинских исследований, и как компания мы следим за инновациями в медицине и применяем их в своей работе:

HİSAZ XMIS - Система управления данными больниц

HİSAZ LAB - Лаборатория

HİSAZ PACS

HİSAZ Бухгалтерия

HİSAZ Семейная медицина

HİSAZ Электронный рецепт/ Аптека

HİSAZ Служба неотложной медицинской помощи (TTY)

Наша собственная международно сертифицированная система PACS, а также интеграция в лабораторном оборудовании выполняются нашими сотрудниками, что является одним из основных преимуществ.

Основная цель деятельности - служить первым местным и полностью функциональным продуктом, расширяя услуги и наращивая потенциал в секторе здравоохранения и технологий.

Приложение можно использовать на компьютерах, мобильных телефонах и планшетах, в зависимости от платформы. Также оно имеет удобный и простой интерфейс.

Компания обслуживает международно сертифицированную (ISO 9001, ISO 27001) и одобренную FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) систему PACS.

В настоящее время мы сотрудничаем примерно с 10 больницами, клиниками и медицинскими лабораториями, а также начали сотрудничество с HİSAZ XMIS на международной арене. Уже есть проекты сотрудничества в Грузии, Литве и Узбекистане, и мы активно работаем над расширением нашей деятельности.