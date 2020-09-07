МИД РФ: ситуация с Навальным не должна влиять на «Северный поток»

«Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», - цитирует ТАСС Грушко.

Что касается призыва президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от проекта из-за ситуации вокруг Навального, Грушко заявил, что «тут новизны никакой нет»: «Они последовательно и системно борются против «Северного потока», но, как нам представляется в конечном счете, Европа должна сама найти в себе силы заявить о своих национальных интересах».