Айдын Керимов, отдел политики 11:00

В минувшее воскресенье вооруженные силы Турции начали ежегодные учения в Турецкой республике Северного Кипра - субъекте, признанном только Анкарой, - на фоне усиления напряженности в отношениях с Грецией в восточном Средиземноморье. Противостояние Анкары и Афин продолжает нарастать – и что с этим делать, пока никому неясно. ЕС, за исключением Берлина и Рима демонстрирует антитурецкий и прогреческий подход, НАТО пока на спор своих членов реагирует крайне вяло, а между тем и Анкара, и Афины не намерены отступать.

Ставка – частичный контроль над запасами углеводородов в Восточном Средиземноморье – слишком велика и открывает для двух государств совершенно новые перспективы. От такого не отказываются. Нужно заметить, что нынешний кризис в отношениях между Турцией и Грецией является уже 4-м по счету за последние пятьдесят лет. 1-й (1974 – 1976) возник вокруг континентального шельфа и геологоразведочных работ турками к западу от греческих островов Самотраки, Лимни, Лесбос, Айос-Эфстратиос, Хиос, Псара и Антипсара. К счастью, сыграли свою роль посреднические усилия ООН и дело закончилось так называемой «Бернской декларации», притушившей нешуточные страсти, обостренные к тому же, кризисом вокруг Кипра. Прошло одиннадцать лет – и грянул второй кризис: Греция объявила о непризнании Бернской декларации и объявила о начале работ в районе острова Тасос. Турция ответила тем, что так же объявила о начале геологоразведочных работ в северной части Эгейского моря, сделав многозначительную оговорку о том, что попытки ей в этом помешать будут рассматриваться в качестве повода для войны. Тут уж пришлось активно вмешиваться Вашингтону и НАТО - и Греция отказалась от своих планов. В 1995 году турецкое торговое судно «Фиген Акат» село на мель у острова Кардак, площадью всего около 40 тыс. кв. метров, то есть, грубо говоря, 400 на 100 метров. И этого клочка земли оказалось достаточно для старта третьего кризиса. В ходе которого военнослужащие двух стран поочередно водружали то греческий, то турецкий флаги над островом, пока вновь не вмешался Вашингтон.

Как видим, нынешний, четвертый по счету, кризис между Турцией и Грецией принципиально отличается от предыдущих – и ставки выше, и у авторитетных международных посредников желания активно вмешиваться не наблюдается. Единственный шанс есть у Германии, но рычагов влияний у Берлина на обе стороны не так уж и много. В минувшее воскресенье, 6 сентября, когда стартовали турецкие военные учения, у президента Эрдогана и председателя Европейского союза состоялся телефонный разговор по поводу сложившейся ситуации. Турецкий лидер требовал только одного, чтобы «институты ЕС и государства-члены ЕС быть справедливыми, беспристрастными и объективными и действовать ответственно по региональным вопросам, особенно в восточном Средиземноморье». Но вряд ли законные претензии Анкары были услышаны, поскольку двумя днями ранее Шарль Мишель заявил, что «лидеры Европейского Союза примут решение о подходе к Турции по принципу «кнута и пряника» на встрече 24-25 сентября». Причем, французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан – а Париж в этом конфликте безоговорочно поддерживает Афины - уже заявил, что он и его коллеги в других странах ЕС уже обсудили «диапазон санкций, который мы можем предпринять в отношении Турции».