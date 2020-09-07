Генпрокуратура о попытке самоубийства школьницы в Баку

По факту попытки самоубийства, совершенной 7 сентября около 09:00 ученицей 9-го класса Солмаз Гаджиевой в средней школе №313 Бинагадинского района Баку, в прокуратуре указанного района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

В пресс-службе Генпрокуратуры haqqin.az сообщили, что назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, проведены другие следственные мероприятия. Принимаются меры по эффективному стационарному лечению Гаджиевой.

Совместно с Министерством образования проводятся следственные мероприятия с привлечением профессионалов, чтобы обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование дела. О результатах расследования общественности будет предоставлена информация.