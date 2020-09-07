Главврач рассказал об особенностях лечения в Республиканском детском санатории фото, видео
«Сегодня во всём мире и в нашей стране отмечается Международный День Физиотерапии. Физиотерапия - это метод лечения и профилактики, помогающий организму оправиться после серьезного заболевания, а также защититься от его осложнений. Среди его действий можно назвать активацию обменных процессов, стимулирование кровообращения и лимфообращения, обезболивающую, спазмолитическую, иммуностимулирующую и общеукрепляющую функции. Физиотерапия играет важную роль в применяемой в нашем медицинском учреждении методике лечения». Об этом haqqin.az сказал главный врач Республиканского детского санатория при Минздраве Рауф Гурбанов.
Рауф Гурбанов отметил, что в санатории созданы все необходимые условия для того, чтобы состоящий из 182 человека медицинский персонал оказывал детям медицинские услуги самого высокого уровня. Основное назначение расположенного на берегу Каспийского моря детского санатория - улучшение и восстановление функциональных возможностей и качества жизни детей от 2 до 14 лет с соматическими заболеваниями.
По его словам, в санатории, в основном, получают лечение дети, подверженные частым простудным заболеваниям, дети с неактивной формой или ремиссией заболеваний сердечно-сосудистой системы и нейроциркуляторной дистонией, с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, деформациями позвоночника или грудной клетки, а также ревматическими заболеваниями. Кроме того, Рауф Гурбанов отметил, что в Республиканском детском санатории имеются игровые комнаты, столовая с трёхразовым питанием, прачечная, актовый зал на 100 человек, комфортные палаты с современным дизайном, а также детям, нуждающихся в особом уходе, созданы все условия для проживания с матерями.
По словам главного врача детского санатория, в данный момент здесь проходят лечение 82 ребенка из столицы и регионов, а в предыдущие годы на летние каникулы число пациентов санатория достигало 240 человек. Сейчас эта цифра уменьшилась из-за ситуации с пандемией COVID-19. Рауф Гурбанов также рассказал о применяемой в санатории лечебной программе. Программа начинается с приёма и наблюдения педиатра и продолжается климатотерапией, купанием, массажем, фитотерапией и физкультурой. Для всего этого на первом этаже санатория расположены помещения для проведения электрокардиограммы (ЭКГ), физиотерапии, тренинга, психологии, массажа, ингаляции, ультразвукового исследования, а также лаборатория и ванная.
Позже Рауф Гурбанов сообщил, что процесс лечения в возглавляемом им санатории состоит из 3-х этапов. По его словам, первый этап - это период адаптации, в течение которого ребенок не получает никакого лечения. При необходимости проводится обследование и подтверждается окончательный клинический диагноз маленького пациента. На начальном этапе применяются успокаивающие игры, климатотерапия для адаптации (прогулки детей на свежем воздухе, воздушные ванны с лёгкой нагрузкой, организация дневного сна на свежем воздухе). На втором, тонизирующем этапе лечебные и реабилитационные мероприятия проводятся в соответствии с диагнозом ребенка: общее, укрепляющее, неврологическое лечение, лечебная физкультура, массаж и физиотерапия. На третьем, завершительном этапе после восстановления активности ребенка его переводят в общий режим.
«В результате трёхэтапного лечения у детей восстанавливается иммунная система, укрепляется здоровье, повышается физическая активность, нормализуется пищеварительная функция, в течение года снижается риск заболевания гриппом, а нервная система успокаивается», - завершил свою мысль главврач.
Кроме того, Рауф Гурбанов сообщил, что дети принимаются в санаторий на основании направления в санаторий от Минздрава АР (форма 076), выдаваемая поликлиникой, в которой данный ребенок состоит на учёте. По решению заведующих отделениями и врачебных комиссий, а также руководствуясь перечнем осмотров и обследований специалистов, врачи лечебно-профилактических учреждений выдают карту детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении.
«Учитывая, что физиотерапия является безопасным методом лечения и реабилитации, это одно из излюбленных направлений лечения пациентов и врачей. В лице работающих в нашей команде специалистов хочу поздравить всех физиотерапевтов со Всемирным днём Физиотерапии и ещё раз поблагодарить их за работу. Физиотерапевты, помогающие существенно снизить напряжение в состоянии пациента и защитить его организм от ряда заболеваний, являются незаменимой частью нашего здравоохранения», - сказал он.