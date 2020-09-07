«Сегодня во всём мире и в нашей стране отмечается Международный День Физиотерапии. Физиотерапия - это метод лечения и профилактики, помогающий организму оправиться после серьезного заболевания, а также защититься от его осложнений. Среди его действий можно назвать активацию обменных процессов, стимулирование кровообращения и лимфообращения, обезболивающую, спазмолитическую, иммуностимулирующую и общеукрепляющую функции. Физиотерапия играет важную роль в применяемой в нашем медицинском учреждении методике лечения». Об этом haqqin.az сказал главный врач Республиканского детского санатория при Минздраве Рауф Гурбанов.

Рауф Гурбанов отметил, что в санатории созданы все необходимые условия для того, чтобы состоящий из 182 человека медицинский персонал оказывал детям медицинские услуги самого высокого уровня. Основное назначение расположенного на берегу Каспийского моря детского санатория - улучшение и восстановление функциональных возможностей и качества жизни детей от 2 до 14 лет с соматическими заболеваниями.

По его словам, в санатории, в основном, получают лечение дети, подверженные частым простудным заболеваниям, дети с неактивной формой или ремиссией заболеваний сердечно-сосудистой системы и нейроциркуляторной дистонией, с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, деформациями позвоночника или грудной клетки, а также ревматическими заболеваниями. Кроме того, Рауф Гурбанов отметил, что в Республиканском детском санатории имеются игровые комнаты, столовая с трёхразовым питанием, прачечная, актовый зал на 100 человек, комфортные палаты с современным дизайном, а также детям, нуждающихся в особом уходе, созданы все условия для проживания с матерями.

По словам главного врача детского санатория, в данный момент здесь проходят лечение 82 ребенка из столицы и регионов, а в предыдущие годы на летние каникулы число пациентов санатория достигало 240 человек. Сейчас эта цифра уменьшилась из-за ситуации с пандемией COVID-19. Рауф Гурбанов также рассказал о применяемой в санатории лечебной программе. Программа начинается с приёма и наблюдения педиатра и продолжается климатотерапией, купанием, массажем, фитотерапией и физкультурой. Для всего этого на первом этаже санатория расположены помещения для проведения электрокардиограммы (ЭКГ), физиотерапии, тренинга, психологии, массажа, ингаляции, ультразвукового исследования, а также лаборатория и ванная.