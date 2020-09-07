AzerGold рассказало о своих успехах
Закрытое акционерное общество AzerGold, успешно представляющее горнодобывающую промышленность в ненефтяном секторе Азербайджана, со времени начала деятельности добилось значительных успехов по многим направлениям. Об этом говорят и выросшие высокими темпами показатели ЗАО за восемь месяцев текущего года.
Так, за последние восемь месяцев компанией было добыто 39 312 унций основного экспортного продукта – золота, что больше изначально планируемого объема на 4 752 унции (14%). Показатели добычи удалось повысить благодаря оптимизационным работам в производстве и внедрению новых технологических методологий.
Как известно, за последние восемь месяцев текущего года золото прочно утвердило свои позиции среди тройки основных экспортных продуктов ненефтяного сектора страны. Увеличение объемов добычи акционерным обществом и рост цен на золото на мировых биржах способствовали и увеличению объема валюты, привлеченной в экономику страны в результате экспортных операций.
Так, за восемь месяцев текущего года в результате экспорта драгметаллов со стороны ЗАО AzerGold было выручено 68,5 миллиона долларов США (116,4 миллиона манатов). Таким образом, сумма дохода от продажи золота и серебра за восемь месяцев текущего года на 32%, или 16 миллионов долларов США (28 миллионов манатов) превышает аналогичные показатели прошедшего года.
За отмеченный период ЗАО в госбюджет страны выплачено налогов в размере более чем 6 миллионов манатов (из них 4,8 миллиона манатов - в виде налогов, 1,2 миллиона манатов - в Государственный фонд социальной защиты). В целом размер налогов, выплаченных ЗАО за весь период деятельности, составляет 36,7 миллиона манатов (из них 31,6 миллиона манатов – в виде налогов, 5,1 миллиона манатов - в Государственный фонд социальной защиты).
Данные финансовые показатели – результат эксплуатации только одного месторождения («Човдар», Дашкесанский район). На данный момент ЗАО продолжает интенсивную работу в направлении подготовки к эксплуатации новых месторождений. Следует отметить, что реализация соответствующих работ на данном этапе требует достаточно крупных финансовых средств. С целью разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости и роста положительных экономических показателей компания осуществляет соответствующие капиталовложения. Данные вложения ЗАО реализует не только за счет собственной прибыли (для информации: принято решение о направлении 15 миллионов из 21 миллиона чистой прибыли компании за 2019 год в уставный капитал ЗАО) и государственных средств, но также и рассматривает альтернативные источники финансирования. Одним из таких источников являются облигации.
В ближайшем будущем посредством Бакинской фондовой биржи компания впервые планирует эмиссию облигаций. Выпуск облигаций послужит не только диверсификации инвестиционного портфеля ЗАО, но и создаст выгодные инвестиционные возможности для граждан страны и инвесторов.
Средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Балакенский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Кедабекский район), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям. Эксплуатация отмеченных месторождений внесет свой вклад в социально-экономическое развитие данных регионов, откроет возможности для привлечения миллиардов долларов в экономику страны.
Отметим, что сопровождение деятельности компании высокой прибыльностью обеспечивает надежность и стабильность планируемых к выпуску облигаций. Облигации компании внесут вклад в долгосрочное развитие ЗАО, а также способствуют в целом развитию рынка ценных бумаг в стране.