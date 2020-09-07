AzerGold рассказало о своих успехах

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Закрытое акционерное общество AzerGold, успешно представляющее горнодобывающую промышленность в ненефтяном секторе Азербайджана, со времени начала деятельности добилось значительных успехов по многим направлениям. Об этом говорят и выросшие высокими темпами показатели ЗАО за восемь месяцев текущего года. Так, за последние восемь месяцев компанией было добыто 39 312 унций основного экспортного продукта – золота, что больше изначально планируемого объема на 4 752 унции (14%). Показатели добычи удалось повысить благодаря оптимизационным работам в производстве и внедрению новых технологических методологий.

Как известно, за последние восемь месяцев текущего года золото прочно утвердило свои позиции среди тройки основных экспортных продуктов ненефтяного сектора страны. Увеличение объемов добычи акционерным обществом и рост цен на золото на мировых биржах способствовали и увеличению объема валюты, привлеченной в экономику страны в результате экспортных операций. Так, за восемь месяцев текущего года в результате экспорта драгметаллов со стороны ЗАО AzerGold было выручено 68,5 миллиона долларов США (116,4 миллиона манатов). Таким образом, сумма дохода от продажи золота и серебра за восемь месяцев текущего года на 32%, или 16 миллионов долларов США (28 миллионов манатов) превышает аналогичные показатели прошедшего года. За отмеченный период ЗАО в госбюджет страны выплачено налогов в размере более чем 6 миллионов манатов (из них 4,8 миллиона манатов - в виде налогов, 1,2 миллиона манатов - в Государственный фонд социальной защиты). В целом размер налогов, выплаченных ЗАО за весь период деятельности, составляет 36,7 миллиона манатов (из них 31,6 миллиона манатов – в виде налогов, 5,1 миллиона манатов - в Государственный фонд социальной защиты).