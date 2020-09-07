Лавров: Россия готова помочь Кипру и Турции

"Нас тоже беспокоит ситуация в Средиземном море, и что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права", - сказал Лавров во время встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, передает РИА Новости.

"Нас очень тревожит, что далеко расположенная держава - США - пытаются стравливать находящиеся здесь страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять этой линии следовать всех остальных", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, отметив прискорбность подобной позиции: "Потому что и в восточном Средиземном море, и в целом в регионе, и в любом другом регионе необходимы совершенно другие подходы к решению проблем своих собственных интересов".