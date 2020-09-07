Азербайджан объявил в розыск главных активистов зарубежной оппозиции

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что указанные лица были в предварительном сговоре с арестованным ранее Эльвином Исаевым и выступали с открытыми призывами к насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя, оказанию сопротивления представителям власти и беспорядкам.

Генпрокуратура выделила в отдельное производство уголовное дело в отношении Ордухана Бабирова, Гурбана Мамедова, Орхана Агаева, Рафаэля Пириева, Турала Садыглы и Сулеймана Сулейманлы.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 12.1, 34.2, 220.2 (призывы к массовым беспорядкам и применению насилия против граждан) и 12.1, 34.2, 281.2 (открытые призывы против государства) УК Азербайджана.

Соответствующими решениями Насиминского районного суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Продолжаются интенсивные следственные мероприятия по данному уголовному делу.