Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП обновлено 12:37
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор артисту Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает ТАСС.
Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», читает приговор судья Присутствующие в зале суда молча слушают приговор, сообщает «Медуза».
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Российский артист театра и кино Михаил Ефремов приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП, передает Интерфакс.
У суда усилены меры безопасности. Сотрудники полиции просят присутствующих не мешать проезду автотранспорта.
Сегодня суд огласит приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП. Прокурор попросила назначить актеру наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита Ефремова попросила вынести актеру "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы.