Уже несколько дней в Калифорнии фиксируются рекордные температуры, которые приводят к ухудшению обстановки с лесными пожарами. За начало сентября сгорели уже более 800 тыс. га территории, в регионе действуют более 20 пожаров.

По последним данным пожарной службы штата, погибли восемь человек, огнем уничтожены 3,3 тысячи построек. В Калифорнии в настоящий момент работают более 14 тысяч пожарных.

Los Angeles Times пишет, что в выходные в округе Лос-Анджелеса Вудленд-Хиллз был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — 121°F (49°C). В регионе начинают закрывать национальные парки, чтобы уменьшить риск возникновения новых очагов возгорания.