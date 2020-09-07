Си Цзиньпин: Китай справился с эпидемией коронавируса
Китай сумел справиться с вызовом, которым стала эпидемия коронавируса COVID-19, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии чествования медицинских работников.
"Мы прошли через чрезвычайное, историческое испытание", - цитирует Интерфакс председателя КНР.
"Мы быстро добились первого успеха в войне человечества против коронавируса. Мы лидируем в мире в плане экономического восстановления и битвы против COVID-19", - добавил Си Цзиньпин.
Церемония началась с минуты молчания в память о погибших во время эпидемии. Затем Си Цзиньпин в присутствии сотен гостей вручил золотые медали четырем медикам.