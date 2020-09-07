Военные России и Сербии отправятся в Беларусь

Прибытие участников белорусско-российско-сербских учений "Славянское братство-2020" в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале.

"Многонациональные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство-2020" пройдут на полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.

"Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября", - добавили в Минобороны.