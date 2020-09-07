Нарушителей масочного режима заставляют лежать в гробу и читают им лекции

В некоторых провинциях Индонезии власти и волонтеры начали бороться с нежеланием жителей носить маски необычными способами. Так, в городе Проболинго в провинции Восточная Ява 50 торговцев местного рынка покатали в катафалке, сообщает Jakarta Post.

Торговцы оказались без масок во время проверки. Им выдали средства индивидуальной защиты и погрузили в катафалк. В авто находится пустой гроб "для перевозки тел погибших от COVID-19". Также нарушителям читают лекцию. Некоторые также получили в наказание три месяца уборки рынка и очистки канализационных траншей.

В столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо.