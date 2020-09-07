Что пообещали синоптики на завтра
В среду, 9 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-22, днем 27-29 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона прогнозируется юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных северных и западных регионах ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивные, возможен град, ветер восточный.
Ночью 18-22, днем 29-34, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.
Завтра на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых лиц.