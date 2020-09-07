В Австрии арестовали принца Ганноверского: за угрозы служанке

Принц Эрнст Август V Ганноверский был арестован в федеральной земле Верхняя Австрия после угроз в адрес служанки и порчи имущества, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Согласно информации, в понедельник полицейские окружили охотничий домик 66-летнего главы Ганноверской династии в Верхней Австрии.

По данным газеты, правоохранители приехали после жалобы служанки, которая работает в доме Эрнста Августа. Она утверждала, что он угрожал ей и ее мужу, что отправит к ним "головорезов", если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Кроме того, пишет издание, Эрнст Август вырвал дорожный знак и разбил окно на объекте фонда герцога Камберлендского.

Немецкие СМИ напоминают, что Эрнст Август V Ганноверский в последнее время часто привлекал к себе внимание. 15 июля он напал на сотрудников полиции, после чего был помещен в психиатрическую больницу.