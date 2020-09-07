Индия и Китай начали экстренные переговоры

Военные Индии и Китая проводят экстренные переговоры для нормализации ситуации после произошедшей в понедельник новой вспышки напряженности на линии фактического контроля в восточном Ладакхе. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на индийские военные источники.

"Переговоры проходят на уровне командиров армейских частей ВС Индии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК), - заявили изданию источники. - Индийское командование получило инструкции принимать самостоятельные решения для скорейшей нормализации ситуации, которая остается сложной".

По словам источников, вечером в понедельник произошли новые столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими в горном районе Резанг-Ла-Речин-Ла в Ладакхе, где военнослужащие НОАК "в одностороннем порядке попытались изменить статус-кво между войсками двух стран".

В результате столкновений среди индийских солдат есть раненые.